Кто в зоне риска

Аферисты прибегают к новым методам мошенничества, пытаясь получить доступ к деньгам других людей

Об этом предупредил эксперт Сергей Голованов, пишет РИА.

Так, специалист по кибербезопасности раскрыл новый вид "развода".

По его словам, мошенники звонят с незнакомых номеров и бросают трубку, вынуждая потенциальных жертв первыми идти на контакт и перезванивать им.

"Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков", – предупредил Голованов.

Для новой схемы злоумышленники начали использовать пулы телефонных номеров, которые относятся к интернет-телефонии. Ведь подмена номера позволяет мошенникам скрывать свое реальное местоположение, и его сложно отследить.

"Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников", – подытожил эксперт по кибербезопасности в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о мошенниках, которые обдуривают украинцев под видом НБУ.

По данным НБУ, злоумышленники предлагают компенсировать деньги, потраченные на борьбу с болезнью, оплату коммуналки и других услуг на карантине, они отправляют своим жертвам сообщения со ссылкой на сервис, который сообщает о начислении крупной суммы - в отдельных случаях сообщают: "Вам положена выплата до 50 тысяч гривен".

Чтобы получить эту "выплату", мошенники уговаривают украинцев оплатить небольшую комиссию и потом исчезают с деньгами.

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