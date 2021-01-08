На Закарпатье оборвалась жизнь кардиохирурга
Как передает Politeka.net, об этом сообщил его коллега Роман Соскида.
Ужгородский врач Ярослав Раточка ушел из жизни 7 января.
"Неожиданно и нежданно не стало врача нашего центра - Раточки Ярослава Гавриловича. Умер врач от Бога, заведующий отделением интервенционной кардиологии, главный областной эксперт по интервенционной кардиологии, который спасал людей от инфаркта, хороший человек, высокий профессионал известный в области и за пределами, глубоко верующий человек", - говорится в сообщении.
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Украинцы в сети выразили свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.
"Света и память! Царство Небесное. Немыслимо, когда теряем таких молодых и лучших. Глубокие соболезнования!", "Страшно... Больно... Немыслимо, когда уходят дети. Светлая память и соболезнования родным", "Сочувствую семье и родным! Царство небесное и вечная память. Нет большего горя, чем хоронить детей!", - писали неравнодушные украинцы.
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