Клиент рассказал об очередных проблемах, с которыми столкнулся в государственном Ощадбанке
Как передает Politeka.net, отзыв был опубликован на портале "Минфин".
По словам мужчины, ему пришлось даже заблокировать свою карту.
"При попытке оплаты коммунальных услуг в терминале отделение сбербанка, была изъята пенсионная карта. Попытки ее вернуть не имели успеха. Был вынужден ее заблокировать. Теперь для разблокировки я должен заплатить 30 грн. За что?", - возмущается мужчина.
Также он отметил, что всему виной терминал, который
"Терминал заключил при создании платежей. Объясните в чем заключается моя вина, за что я должен платить?", - подытожил недовольный клиент.
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Стоит отметить, что представители банка еще не отреагировали на произошедшее.
Ранее клиент пожаловался, что Ощадбанк "по-тихому" ввел комиссию при снятии денег с валютной карты, и его даже не предупредили через СМС. Самое интересное, что госбанк параллельно списывает с его счета абонплату за смс-информирование.
"Какой тогда смысл класть средства на депозит, под, без того маленький процент, если еще 1% банк заберет при снятии наличных?", - задался вопросом мужчина.
Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию
Как сообщала Politeka, сотрудники Ощадбанка вляпались в скандал с исчезновением денег