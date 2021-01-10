Украинцам следует готовиться к ухудшению погоды и снегопадам
Так, 10 января в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 3 тепла, а уже в середине следующей недели, 14 января, начнутся морозы придут снегопады.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра и радар погоды, на котором можно отследить изменение погодных условий на несколько дней вперед.
Сначала все изменится на Левобережной Украине. Там ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер. Осадки будут на Черниговщине и Сумщине. На юге Украины также будет сильный дождь.
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11 и 12 января ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла. Снег ожидается в центральных, северных и восточных областях, за исключением Запорожской, Сумской, Херсонской и Николаевской областей.
Также осадки возможны на Буковине и во Львовской области, а столбики термометров в Киеве опустятся до -6, а в Харькове - до -12 градусов. До -14 уже придет в Украину 13 января.
Тем временем, согласно прогнозу Метеопрога, в Украине уже 17 января ожидаются морозы до -16.
Напомним, по прогнозам синоптиков средняя месячная температура воздуха января будет составлять 1-6 градусов мороза, в восточных регионах, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах, ожидается 7-8 градусов мороза.
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