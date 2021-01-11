Максим Степанов снова объяснил логику запретов на продажу носков во время локдауна

В частности, он считает необоснованной критику украинцев относительно запрета на продажу определенных товаров или работу заведений во время локдауна.

Об этом глава Минздрава заявил во время брифинга о ситуации с коронавирусом (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Постановление о введении жесткого карантина было принято 9 декабря. Мы за месяц утвердили документ о том, что будет возможно в стране, а что нет. Подробно рассказали, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Считаю, что до этих 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было подготовиться. Точно можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время", – убежден Степанов.

Министр также добавил, что даже если кто-то из украинцев не успел купить что-то такое, это все еще можно сделать с помощью онлайн-заказов.

Также глава Минздрава поспешил заверить, что карантин усилили ради предотвращения инфицирования украинцев коронавирусом. Все карантинные ограничения введены с одной целью – уменьшить контакты между людьми. Чем меньше заражается, тем меньше тех, кто имеет тяжелое течение заболевания и меньше смертей от китайского вируса.

"Прошу с пониманием к этому относиться. Давайте придерживаться карантинных ограничений, не так долго нам осталось это делать", – резюмировал Степанов.

Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.