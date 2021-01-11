Украинцам объяснили, при каких условиях в 2021 году еще повысят зарплаты
Так, в Раду внесли законопроект, предусматривающий внесение изменений в госбюджет.
Авторы документа предлагают увеличить размер минимальной зарплаты в 2021 году до размера не ниже фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом семейной составляющей и не ниже 60% от средней заработной платы.
То есть, размеры "минималки", в случае утверждения законопроекта, должны выглядеть следующим образом:
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- с 1 января – 7 000 грн;
- с 1 июля – 7 500 грн;
- с 1 декабря – 8 000 грн.
Помимо этого, будут изменены показатели зарплаты в почасовом размере:
- с 1 января – 42,13 грн;
- с 1 июля – 45,14 грн;
- с 1 декабря — 48,15 грн.
Стоит также отметить, что размер средней зарплаты за год вырос на 12,2%.
По данным Госстата, средняя номинальная зарплата украинцев за ноябрь 2020 года была на 12,2% больше той, которую они получили за ноябрь позапрошлого года, и составила 11987 грн.
Наибольшая средняя номинальная зарплата за прошлый месяц была у работников в сфере IT - в среднем 21 тысяча гривен (на 17% больше, чем в позапрошлом году), а наименьшая - в сфере временного размещения и организации питания (6331 грн, почти на 7% меньше стала).
Напомним, что повышение зарплат коснется только части украинцев, в Минэкономики выдали важную деталь
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