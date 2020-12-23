Украинцев порадовали возможным повышением зарплат уже в следующем году

Так, эксперты подвели итоги уходящего года и раскрыли планы украинских работодателей на 2021, пишет КП.

Согласно результатам, в текущем году из-за пандемии и карантина каждая пятая компания в Украине столкнулась с сокращением персонала (21,6%).

С марта 2020-го каждая пятая-шестая компания была вынуждена уменьшить зарплаты своим сотрудникам. А в каждой 11-й компании, которые участвовали в опросе, зарплаты даже увеличили.

23,6% опрошенных работодателей (каждый четвертый) отметили, что в 2021 году планируют повысить зарплаты своим сотрудникам, а 19,4% - готовы оставить выплаты без пересмотра.

Почти половина опрошенных в ходе исследования отметили, что изменений в их работе из-за ограничительных мер на фоне пандемии не произошло, поэтому они и дальше нанимали персонал. А в каждой четвертой компании подчеркнули, что временно приостановили рекрутинг новых сотрудников из-за того, что не знают, какое будущее ждет их фирмы.

Отметим, что в Госстате раскрыли, на что украинцы больше всего тратят свои зарплаты.

Наибольшей статьей расходов за третий квартал текущего года, по подсчетам Госстата, были “Продукты питания и безалкогольные напитки” – 42,0%.

Расходы из зарплат по статье “Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива” составляют 11,9%. Также украинцы много тратят на транспорт и алкоголь - 8,8% и 7,9% соответственно.

На лекарства и медуслуги уходит 5,7%, на одежду - 5%, а на отдых из своих зарплат украинцы тратят всего 3,6%.

Напомним, что выяснилось, где украинцы могут неплохо подзаработать в праздничные дни

Как сообщала Politeka, Резкое повышение зарплат и 300%-ные доплаты, Шмыгаль, сообщил, кто и когда получит деньги

Также Politeka писала, что По 10 тысяч гривен раздадут украинцам, подробности нового решения властей