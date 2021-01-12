Голливудская актриса Анджелина Джоли взбудоражила фантазию дерзкой позой

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото со звездной красоткой. На фото еще молодая Анджелина с короткой стрижкой показала себя во всей красе. Джоли была одета в миниатюрное платье на бретельках, которое больше напоминало ночнушку.

Актриса сидела в удобном кресле, широко расставив ноги. Поза, которую выбрала Джоли, была настолько неприличной, что у ее поклонников снесло крышу. Чтобы не засветить ничего лишнего, молодая звезда прикрыла рукой самое сокровенное.

Стоит отметить, что на одном фото Джоли показала звериный оскал, чем окончательно свела своих фанов с ума. Как известно, в начале своей карьеры Анджелина славилась такими дерзкими фотосессиями. Именно образ роковой красотки помог ей стать знаменитой актрисой.

В комментариях под постом стали оставлять массу приятных отзывов.

«Так горячо и так смело, соблазнительно выглядит, также крутая поза, глаза и улыбка», «Круто», «Чертовски соблазнительно», «Детка, ты космос», «Как теперь уснуть?», - пишут пользователи сети.

Как известно, сегодня 45-летняя Анджелина ведет более скромный образ жизни. Ее наряды стали сдержанными и спокойными.

Напомним, что Анджелина Джоли задрала платьице, сверкнув самыми сладкими местами: "с такой не заснешь...".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли наплевала на приличие, засветив упругий бюст в глубоком декольте: «Чудесная кошечка».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли не стала прятать роскошный бюст в глубоком декольте: "Вот это волшебство".