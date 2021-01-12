Украина рассматривает возможность введения свидетельств о проведении вакцинации от китайского вируса

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил на брифинге о вторник, 12 января.

Он объяснил, что с началом пандемии в мире было введено требование, согласно которому иностранец при пересечении границы должен иметь полис страхования, который покроет лечение от вируса на территории страны въезда, а также иметь отрицательный ПЦР-тест.

После появления вакцины некоторые страны вместо полиса и теста просят предъявлять международные свидетельства о проведении вакцинации.

«Украина этот вопрос пока рассматривает", - отметил Ляшко.

По его словам, этот вопрос будут рассматривать детальнее, когда появятся данные, останавливает ли распространение китайского вируса вакцинированный человек.

Ляшко отметил, что до пандемии такие свидетельства выдавались после проведения вакцинации против желтой лихорадки. Они были необходимы при ппоездках в страны, в которых есть вероятность инфицирования лихорадкой.

Вместе с тем, Виктор Ляшко отметил, что иммунный паспорт - это совсем другое дело, и ВОЗ ранее предостерегал от его введения.

" Свидетельство используется только когда человек въезжает в другую страну. Иммунный паспорт показывает наличие иммунитета от коронавируса, и пока вопрос о его введении в Украине не стоит. А вопрос издания международных свидетельств о проведении вакцинации, он четко урегулирован международными медико-санитарными правилами", - заявил он.

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