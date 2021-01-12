Над Камчаткой в России утром 12 января пронесся метеорит

Однако небесное тело не долетело до земли и взорвалось в атмосфере. Очевидцы сняли на видео момент возгорания космического тела. На кадрах видно, как водитель едет по дороге ночью и в небе загорается яркий огненный шар. Он пролетает сквозь облака, вспыхивает, осветив ночное небо, и тут же затухает.

Видео момента опубликовали на YouTube-канале "Новости Кам 24" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По данным инфразвуковой станции в поселке Начики они выяснили, что метеорит вошел в земную атмосферу в районе западного побережья Камчатки. Перед разрушением его движение продолжалось 55 секунд.

"Предварительная оценка сигнала дает основания предполагать, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола", – рассказали ученые.



Также ранее сообщалось, что по подсчетам ученых, в год на Землю падает около 16 тонн крупных метеоритов. Так называется каменно-металлическая масса, "приземлившаяся" на поверхность планеты. Те крупные камни, которые не достигают Земли, называются метеороидами или астероидами.

Однако большинство метеороидов не долетают до поверхности планеты, просто сгорая в ее атмосфере.



Напомним, к Земле на огромной скорости мчится астероид.

Как сообщала Politeka, опасный астероид несется к Земле, опубликовано предупреждение NASA: в какую дату и что произойдет.

Также Politeka писала, что к Земле несутся три опасных астероида.