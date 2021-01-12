Американская икона стиля и бизнесвумен Ким Кардашьян показала стилньый образ во время вечерней фотосессии

Ким привыкла к вниманию за многие годы участия в различных и собственном шоу – модель постоянно критикуют, копируют ее образы или обсуждают новые коллекции ее белья. С недавних пор Кардашьян не только занимается косметикой, но еще и создает корректирующее белья для женщин с разными фигурами.

Не забывает модель и о себе, постоянно показывая в Инстаграм фото из отдыха. Вечерняя фотосессия Ким в бассейне покорила фанатов. Фото, на котором модель позировала в купальнике со змеиным принтом и заплела длинные волосы в косу, высоко оценили в сети, отметив идеальную кожу звезды.

Как известно, Ким активно борется с лишним весом, поддерживая себя в форме, постоянно чистит организм и боится испортить режим. В целом, снимок получился весьма пикантным, ведь модель в бассейне выпятила бюст, не желая скромничать, ведь долго приводила себя в форму.

«Ты невероятная; Превосходно; Волшебница; Вот Это Да! 👏; я люблю тебя вечно; Что за волосы 🤩; очень жарко; ночная шалость и плавание 🤣 коварная женщина; Petrovicc se napalio 💦; Губами будто шепчет; даже стилистам нравятся ее волосы; с кем вы веселитесь?; Идеальная женщина в бикини», - пишут фанаты.

Как известно, долгое время Ким работает над созданием нового нижнего белья. Звезда начала выпускать новые коллекции, разработав его с экспертом в области корректирующей одежды, наконец-то «действительно работает». Теперь сама модель всегда примеряет все новинки на себе и неизменно хвастается личными фото в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением – Ким поделилась серией фото и отметила, что понимает проблемы своих фанатов, поскольку не раз сталкивалась с труднодоступностью корректирующего белья.

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