Украинцев ждут новые ограничения после завершения январского локдауна

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Сніданку з 1+1". Он уточнил, что в Украине на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений с 8 до 24 января.

Министерство здравоохранения уже планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.

"Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, что касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", — сообщил глава Минздрава.

Степанов заверил, что карантин, действующий до 24 января, прекращать не будут. Кроме того, удлинять жесткие запреты не планируют.

Локдаун может быть повторен, если "будет сверхкритическая ситуация".

"Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможности медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост — с какой скоростью оно происходит", — заявил Максим Степанов.

Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.