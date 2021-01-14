В Украине могут сократить количество депутатов
Комитет по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов, передает портал "Чесно".
Такое решение поддержало 17 из 22 членов комитета.
Для принятия законопроекта Верховной Радой понадобится 300 голосов.
Напомним, данный законопроект был внесен в Раду 29 августа 2019 и был принят в первом чтении.
Документ предполагает сокращение депутатов до 300 человек и избрание парламента по пропорциональной системе.
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев: "Никогда с таким не сталкивались"
Каменских опозорилась на отдыхе, слишком высоко задрав лямочки бикини: "Специально для полных девушек"
Как менялась внешность тайной жены Винника за годы работы со звездой: красноречивые фото
Застреленные тела семьи обнаружили в Одесской области, рядом лежала записка: роковые подробности и фото
Отметим, что в декабре 2019-го эти изменения поддержал Конституционный суд Украины.
В решении КСУ отмечалось, что эти нормы "не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмену и ограничений прав и свобод человека и гражданина".
Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.
Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.
Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.