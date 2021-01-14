В Украине могут сократить количество депутатов



Комитет по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов, передает портал "Чесно".



Такое решение поддержало 17 из 22 членов комитета.



Для принятия законопроекта Верховной Радой понадобится 300 голосов.







Напомним, данный законопроект был внесен в Раду 29 августа 2019 и был принят в первом чтении.

Документ предполагает сокращение депутатов до 300 человек и избрание парламента по пропорциональной системе.

Отметим, что в декабре 2019-го эти изменения поддержал Конституционный суд Украины.

В решении КСУ отмечалось, что эти нормы "не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмену и ограничений прав и свобод человека и гражданина".



Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.

















