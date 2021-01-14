В Украине могут сократить количество депутатов

Комитет по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов, передает портал "Чесно".

Такое решение поддержало 17 из 22 членов комитета.

Для принятия законопроекта Верховной Радой понадобится 300 голосов.

верховная рада


Напомним, данный законопроект был внесен в Раду 29 августа 2019 и был принят в первом чтении.

Документ предполагает сокращение депутатов до 300 человек и избрание парламента по пропорциональной системе.

Дмитрий Разумков, Верховная Рада, нардепы, Европейская солидарность

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"

Вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев: "Никогда с таким не сталкивались"

Каменских опозорилась на отдыхе, слишком высоко задрав лямочки бикини: "Специально для полных девушек"

Как менялась внешность тайной жены Винника за годы работы со звездой: красноречивые фото

Застреленные тела семьи обнаружили в Одесской области, рядом лежала записка: роковые подробности и фото
Показать еще

Отметим, что в декабре 2019-го эти изменения поддержал Конституционный суд Украины.

В решении КСУ отмечалось, что эти нормы "не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмену и ограничений прав и свобод человека и гражданина".

Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.