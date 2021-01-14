Украинцев ждут новые штрафы за нарушения, которые связаны с украинским языком

Уже с 16 января в Украине будет действовать нормативный акт, который касается сферы обслуживания. Так, теперь к потребителям, согласно ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", должны везде обращаться на украинском языке.

Таким образом украинский язык станет обязательным для предприятий и учреждений всех форм собственности, частных предпринимателей (ФЛП), субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей, в том числе и интернет-магазинов, пишет РБК.

Также на украинском нужно будет общаться в сфере образования, медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

Кроме того, на украинском должны будут печатать ценники, технические характеристики, инструкции, меню, маркировки, билеты и так далее. Информация может дублироваться на других языках, но ее объем не должен превышать объема украинского.

Если закон нарушается, то можно жаловаться руководителю или менеджеру. Плюс - отправить письмо на имя Уполномоченного по защите государственного языка.

Если состав нарушения будет доказан, то виновника ждет сначала предупреждение. При повторном нарушении за год - протокол и штраф в размере 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 5100-6800 грн).

Стоит отметить, что в законе говорится - если потребитель просит обратиться к нему на другом языке, то это можно сделать по примирению сторон

Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, языковой закон в действии: кто заплатит за нарушение.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали о новом языковом законе, подробности