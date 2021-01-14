Звезда Victoria’s secret, известная модель Тони Гаррн, которая некоторое время встречалась с актером Леонардо Ди Каприо, впечатлила ярким снимком

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 28-летняя немецкая модель опубликовала серию фото, на которых позировала в совершенно разных образах. Красотка примеряла эффектные наряды, а также надела кольцо на губу.

Но особенно ярким оказался кадр, на котором модель позировала топлес. Красотка скинула всю одежду, оставшись лишь в ярких широких штанах с высокой посадкой. Девушка воссоединилась с природой, прижавшись к камням, и скрыв, таким образом, бюст. Волосы модели прикрыли ее лицо.

«Не в Марокко, но близко - кто-нибудь угадает, где мы снимали несколько лет назад? Мне очень понравилась эта поездка - особенно этот пирсинг губ, на минуту я подумала, что справлюсь с этим по-настоящему», - подписала фото звезда.

В комментариях молодой красотке оставили несколько комплиментов.

«Оглушающая», «Канарские острова посреди вулкана», «Черно-белая картинка - моя любимая!», «Если бы я мог встретить тебя, я бы умер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тони Гаррн в прозрачной накидке впечатлила фигуркой на пляже. Девушка оголила ножку, подразнив своих поклонников.

Напомним, что Тони Гаррн развлеклась с друзьями перед камерой, довольны все: «Ах, какая улыбка…».

Как сообщала Politeka, Тони Гаррн в платье с разрезами эффектно продефилировала, засветив главную гордость: «Проверяю, умею ли…».

Также Politeka писала, что Тони Гаррн заинтриговала видом в купальнике: "Беременна?".