Популярная фитнес-модель Ана Чери продемонстрировала впечатляющие формы в «зимнем» образе

Известная американская красотка, активно продвигающая идеи здорового питания и занятий спортом, поделилась новыми фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Модель умудрилась устроить горячую фотосессию даже посреди зимы. На новых снимках она позирует на заснеженной полянке. При этом, одета красотка явно не по сезону. Так, Чери демонстрирует свои формы в сером спортивном бра и леггинсах. Единственным зимним элементом ее наряда стала теплая вязанная шапка.

Пикантный наряд с глубоким декольте и обтягивающей тканью явно не согрел модель, но позволил ей похвастаться своей впечатляющей фигурой с разных ракурсов.

Поклонникам Чери ее наряд явно пришелся по вкусу.

«Ты настоящее благословение, ангел», «Давай покачаемся в снегу вместе», «Роскошная снежинка», «Снежная зайка, ты сводишь меня с ума», «Самая роскошная», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Чери показала себя в спальне.

На фото Ана сидела на кровати в топе и шортах. Чери расстегнула верхнюю часть одежды, хвастаясь видом пышных "подружек". Красотка улыбалась, а волосы собрала в узел.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии.

Напомним, бесстыжая Ана Чери приспустила купальник ради максимального соблазна в тропиках.

Как сообщала Politeka, что Ана Чери бесстыдно потянула за лямки купальника, не скрывая достоинства.

Также Politeka сообщала, что Ана Чери в кружевном корсете на подвязках превратилась в соблазнительную француженку.