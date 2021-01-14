Шведская модель Эльза Хоск, которая является ангелом Victoria’s Secret, похвасталась роскошной внешностью

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, опубликовала селфи. Модель сверкнула идеальной внешностью – красивым лицом с веснушками и голубыми глазами. Кроме этого, в кадр попала часть бюста звезды, который за время беременности прилично увеличился.

Образ белокурой красотки дополнили разноцветные украшения на шее.

«Думаю о следующем приёме пищи», - пошутила Эльза.

В комментариях ее фото вызвало массу откликов. Ей оставили много комплиментов.

«Я люблю тебя, Эльза», «Люблю ожерелья. Ты самая красивая девушка в мире! Ты великолепна», «Королева», «Фантастическая», «Ни одна страница журнала не разделяет эту красоту... Когда дело доходит до модели, первое, что приходит в голову, - это Кендалл, Белла, Джиджи. А увидеть эту красоту негде», «Хахаха слишком мило», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск показала округлившийся животик. Модель без капли стеснения задрала свитер, показав приличный животик. Внизу на Эльзе виднелись пижамные свободные штаны. Судя по всему, сейчас Хоск выбирает исключительно комфортную одежду.

Напомним, что Эльза Хоск без белья игриво расстегнула джинсы: "Непревзойденная".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск не смогла удержать всю красоту в блузке: "Всегда великолепно".

Также Politeka писала, что Эльза Хоск без трусиков показала вершину нежности: "Богиня".