Відома модель Ельза Хоск з Victoria's Secret, яка зараз вагітна, показала себе до вагітності

На фото Хоск позує в білій блузці, яку не змогла застебнути і трусиках. Красуня сиділа на підлозі і хвалилася великим животиком, який вирішила не ховати. На другому фото Ельза здалася в мініатюрній сукні до вагітності. Красуня присіла на підборах і хвалилася яскравим чином. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цього року в порівнянні з минулим роком", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мабуть, прекрасно"," Прекрасна еволюція", " багато любові !!!", "Завжди чудово", "наші тіла неймовірні", "2020, Ви розмістили один з моїх постів у своїй історії, а я перевернув, так що вибираю 2020 рік", "добре виглядаєш", " яким пройшов перший день 2021 року моєї королеви?", "як ти можеш бути такою красивою".

Ми писали, що вагітна ангел Victoria's Secret Ельза Хоск порадувала фанатів, показавши кругленький животик на пляжі.

Так, на опублікованих кадрах знаменитість позує в міні-бікіні і прозорій накидці на тлі моря, посилаючи шанувальникам «повітряний» поцілунок. При цьому можна помітити, що животик у моделі вже досить сильно округлився.

Нагадаємо, вагітна Ельза Хоск з Victoria's Secret без трусиків показала вершину ніжності

А ще Politeka писала, що вагітна Ельза Хоск з Victoria's Secret задерла светр, посвітивши кругленьким животиком

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