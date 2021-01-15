Число жертв землетрясения магнитудой 6,2, которое накануне произошло в Индонезии, выросло до 26 человек
В результате происшествия обрушилось здание больницы в городе Мамуджу, передает агентство France-Presse со ссылкой на представителя местной спасательной службы.
По его данным, под обломками стен и строительным мусором может находиться примерно десять человек.
«Больница уничтожена. Она обрушилась. Пациенты и персонал больницы оказались под завалами, мы проводим их эвакуацию», - сообщил спасатель.
Сильное землетрясение произошло в индонезийской провинции Западный Сулавеси. Эпицентр землетрясения располагался в 139 километрах к северо-западу от города Паре-Паре, его очаг залегал на глубине десять километров.
Землетрясение продолжалось не более 7 секунд.
Ранее индонезийское агентство сообщало, что, по предварительным данным, оказались повреждены 62 дома, медицинский центр и военный офис в Мамуджу, офис губернатора провинции Южный Сулавеси. В трех местах произошли оползни, они заблокировали главную дорогу между Мамуджу и Маджене. По сообщению Reuters, пострадали еще две гостиницы и торговый центр.
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