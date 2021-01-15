Число жертв землетрясения магнитудой 6,2, которое накануне произошло в Индонезии, выросло до 26 человек

В результате происшествия обрушилось здание больницы в городе Мамуджу, передает агентство France-Presse со ссылкой на представителя местной спасательной службы.

По его данным, под обломками стен и строительным мусором может находиться примерно десять человек.

«Больница уничтожена. Она обрушилась. Пациенты и персонал больницы оказались под завалами, мы проводим их эвакуацию», - сообщил спасатель.

Turut berduka untuk musibah #gempamajene, semoga sodara kita yang terkena musibah di sana diberi keselamatan dan dikuatkan. #PrayForSulBar Sulawesi barat. pic.twitter.com/PCSqAhV8vi — capung rimba (@CapungRimba) January 15, 2021

Сильное землетрясение произошло в индонезийской провинции Западный Сулавеси. Эпицентр землетрясения располагался в 139 километрах к северо-западу от города Паре-Паре, его очаг залегал на глубине десять километров.

El sismo se produjo poco después de la medianoche del jueves, con epicentro a seis kilómetros al noreste de la ciudad de Majene y a una profundidad de 10 kilómetros, precisó la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia. pic.twitter.com/fb98AC5ayE — Humana Radio® (@HumanaNoticias) January 15, 2021

Землетрясение продолжалось не более 7 секунд.

Inna lillahi wainna ilaihi rojiun



Gempa besar Jumat dinihari tadi di Majene, Sulbar, magnitudo 6,2. Kantor gubernur hancur, rumah sakit luluh-lantak, hotel ambruk, entah rumah-rumah rakyat.



Bencana ya Allah... air mata tak henti menetesi negeriku.#GempaMajene#PrayforSulbar pic.twitter.com/eoH8rNtgZC — anak kampung sawah (@maymarmas) January 14, 2021

Ранее индонезийское агентство сообщало, что, по предварительным данным, оказались повреждены 62 дома, медицинский центр и военный офис в Мамуджу, офис губернатора провинции Южный Сулавеси. В трех местах произошли оползни, они заблокировали главную дорогу между Мамуджу и Маджене. По сообщению Reuters, пострадали еще две гостиницы и торговый центр.

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