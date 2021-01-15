В Житомире люди прорвались в здание облсовета
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал очевидец Владимир Михалец в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Если депутаты не понимают проблем своих избирателей, то избиратели идут к ним", - говорится в подписи к видео.
Причиной протеста местных жителей стало повышение тарифов на коммунальные услуги.
Люди прорвались сквозь охрану и ворвались в помещение.
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Подопечная Потапа разыгралась в постели и свела с ума кружевным бельем: "Горячая штучка"
Тина Кароль случайно засветила лишнее на домашних кадрах с сыном, фанаты ликуют: "Нога Дана?"
Звезду "Папиных дочек" нашли мертвым в собственном авто: первые подробности трагедии
Кристина Орбакайте неожиданно стала женой известного певца: "Ух ты, у меня новая семья!"
Также известно, что протестующие заблокировали зал заседаний для дальнейшего обсуждения сложившейся ситуации.
По данным местных журналистов, в акциях участвуют около 250-300 человек.
Отметим, что протесты против продолжается в разных уголках Украины. Люди блокируют дороги и пикетируют здания облсоветов во многих городах.
Напомним про субсидии на коммуналку: кто получит новые льготы с 1 января, "1600 гривен..."
Как сообщала Politeka, платить за газ можно на 41% меньше, как это сделать: "Самые низкие тарифы у..."
Также Politeka писала про снижение тарифов на газ, вскрылся неприятный нюанс: "Рано радовались...", сколько придется платить.