В Житомире люди прорвались в здание облсовета



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал очевидец Владимир Михалец в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Если депутаты не понимают проблем своих избирателей, то избиратели идут к ним", - говорится в подписи к видео.

Причиной протеста местных жителей стало повышение тарифов на коммунальные услуги.

Люди прорвались сквозь охрану и ворвались в помещение.

Также известно, что протестующие заблокировали зал заседаний для дальнейшего обсуждения сложившейся ситуации.

По данным местных журналистов, в акциях участвуют около 250-300 человек.



Отметим, что протесты против продолжается в разных уголках Украины. Люди блокируют дороги и пикетируют здания облсоветов во многих городах.





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