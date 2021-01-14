Украинцам рассказали, что будет с тарифами на газ после отопительного сезона

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

Как известно, вчера Кабмин объявил о том, что украинцам внедрят единый тариф на газ в размере 6,99 грн/кубометр.

Но Олег Немчинов сразу предупредил, что такой особый тариф будет действовать только до окончания отопительного сезона, поэтому украинцы рано радовались, ведь потом придется платить за топливо по рыночным ценам.

"Это правительственное поручение. Почему именно на время карантинных ограничений? Кабмин остается сторонником открытого рынка газа, мы считаем, что это просто временный период. Он даст возможность также, как мы поддержали предпринимателей, медиков, креативную индустрию, поддержать граждан", – подчеркнул министр в эфире телеканала.

Кабмин остановился на цене в 6,99 грн/кубометр, поскольку это самый низкий тариф на рынке. А клиенты "Нафтогаза", которые успели оформить "годовой тариф", могут платить за газ еще меньше.

"Это объективно самая низкая цена на рынке. Мы коммуницировали, что "Нафтогаз" может поставлять газ по цене меньше 5 грн при подписании годового контракта. Основная проблема, что предприятия аффилированы с одним из олигархов, подняли цены почти вдвое", – добавил Немчинов в эфире Украина 24.

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Даже без пересмотра тарифов украинские семьи могут платить за газ на 40% меньше, самостоятельно выбирая выгодного поставщика услуг.

Если семья пользуется только газовой плитой и живет в многоквартирном доме, то разница при оплате будет незначительной. Если же, например, дом отапливается газом, то экономия может составить несколько сотен гривен в месяц.

Но поскольку теперь буде действовать единый тариф, украинцы смогут экономить по завершению отопительного сезона.

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