Українців попередили про можливе зниження тарифів на газ

Про це інформує прес-служба ОПУ.

Так, Міненерго підготувало попередній план щодо зниження тарифів на газ для населення.

А в прес-службі офісу президента підкреслили, що ціна на газ для побутових споживачів зросла через погодні умови та "інші причини в Європі".

Так, профільне міністерство пропонує з 1 лютого повернути регулювання ціни газу для побутових споживачів.

Продавати за фіксованою ціною газ компаніям, які постачають його простим українцям, повинні будуть "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз" і постачальник останньої надії, яким зараз є НАК "Нафтогаз України".

Такі розцінки хочуть встановити вже з 1 лютого 2021 року терміном на 1 рік. Ціна буде визначатися за формулою "хаб мінус транспортування", тобто без урахування вартості транспортування блакитного палива від NCG до західного кордону України, а торгова надбавка для постачальника буде в розмірі 2,5%, пишуть Українські Новини.

Однак, українці скептично поставилися до такої ініціативи Міненерго і припустили, що влада буде затягувати зниження тарифів до весни, коли вартість газу традиційно сама падає через торги на хабах Європи.

"Навесні і влітку знову знизять тарифи на газ? Перемога буде", " та не з першого лютого, вже треба повертати з першого січня або вам так не дійшло ,що це тільки квіточки!", "За січень вигребуть як за 3 місяці", " вихід з ринкової економіки? Даєш талонну систему!", "Протягнуть час до весни, а там ціна газу сама почне падати кожен місяць-ось вам і зниження, ну а восени все почнеться з початку", " їх стиль: підвищити тарифи, а потім придумувати план по їх зниженню. Хороший план, забористий", - написали незадоволені користувачі в коментарях під новиною.

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