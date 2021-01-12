Украинцев предупредили о возможном снижении тарифов на газ

Об этом информирует пресс-служба ОПУ.

Так, Минэнерго подготовило предварительный план по снижению тарифов на газ для населения.

А в пресс-службе Офиса президента подчеркнули, что цена на газ для бытовых потребителей выросла из-за погодных условий и "других причин в Европе".

Так, профильное министерство предлагает с 1 февраля вернуть регулирование цены газа для бытовых потребителей.

Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его простым украинцам, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нафтогаз Украины".

Такие расценки хотят установить уже с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус транспортировка", то есть без учета стоимости транспортировки голубого топлива от NCG до западной границы Украины, а торговая надбавка для поставщика будет в размере 2,5%, пишут Украинские новости.

Однако, украинцы скептически отнеслись к такой инициативе Минэнерго и предположили, что власть будет затягивать снижение тарифов до весны, когда стоимость газа традиционно сама падает из-за торгов на хабах Европы.

"Весной и летом опять снизят тарифы на газ? Перемога будет", "Да не с первого февраля, уже надо возвращать с первого января или вам так не дошло, что это только цветочки!", "За январь выгребут как за 3 месяца", "Выход из рыночной экономики? Даешь талонную систему!", "Протянут время до весны, а там цена газа сама начнет падать каждый месяц - вот вам и понижение, ну а осенью все начнется с начала", "Их стиль: повысить тарифы, а потом придумывать план по их снижению. Хороший план, забористый", - написали недовольные пользователи в комментариях под новостью.

Напомним, Платежки за газ пересмотрят, к украинцам экстренно обратились

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