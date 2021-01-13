Українцям пояснили, як вони можуть економити до 40% при оплаті газу

У січні 2021 року мінімальний тариф на блакитне паливо для побутових споживачів становить 6,99 грн, а максимальний-близько 10 гривень, про це пише Обозреватель.

Але навіть без перегляду тарифів українські сім'ї можуть платити за газ на 40% менше, самостійно вибираючи вигідного постачальника послуг.

Якщо сім'я користується тільки газовою плитою і живе в багатоквартирному будинку, то різниця при оплаті буде незначною. Якщо ж, наприклад, будинок опалюється газом, то економія може скласти кілька сотень гривень на місяць.

Якщо на опалення сім'я витрачає близько 150 кубів на місяць, з мінімальним тарифом – це 1 048 грн, а з максимальним – 1486 грн. Тобто, при зміні постачальника послуг українці можуть економити до 400 грн на місяць.

Найнижчі тарифи на газ зараз у компаній "Газ АП" і "Megawatt" - 6,99 грн/куб і 7,05 грн/куб відповідно.

А різниця в існуючих тарифах станом на січень 2021 року становить 41%, тому щоб платити менше - українцям достатньо змінити свого постачальника.

Також глава Кабміну Денис Шмигаль попереджав, що найближчим часом побутовим споживачам знизять тарифи на газ.

За його словами, у Міненерго і "Нафтогазу" є стратегія, яка нібито призведе "до зниження платіжок для людей".

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