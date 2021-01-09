Українці повинні бути готові до можливого подорожчання ціни на газ
Згідно з даними котирувань, які наводить Українська енергетична біржа, в період з грудня 2020 по січень 2021 року зросла середня ціна на блакитне паливо, про це пише Апостроф.
У УЕБ підкреслили, що вартість підвищилася на 16,4% до 7,5 грн за кубометр.
Більш того, зросли розцінки на блакитне паливо на голландському хабі TTF на 14,6%. Оскільки в Україні запрацював відкритий ринок газу і ціни прив'язані до європейських котирувань, то експерти прогнозують нове підвищення тарифів для побутових споживачів.
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Так, у лютому 2021 року вартість газу для простих українців може зрости до 8 грн/кубометр.
Раніше ми розповідали, що нові тарифи на газ розорять українців.
НКРЕКП затвердила розцінки на "блакитне паливо" для регіональних постачальників, які будуть враховуватися вже в січні.
Так, абонплата за газ підвищилася через зростання цін на складові: зарплати співробітників, ремотні роботи, обслуговування систем і так далі. Більш того, тарифи на доставку газу відрізняються в залежності від регіонів.
Нагадавши, Платіжки за газ переглянуть, до українців екстрено звернулися
Як повідомляла Politeka, Тарифи на комуналку розорять українців, озвучені нові ціни
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