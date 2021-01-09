Українці повинні бути готові до можливого подорожчання ціни на газ

Згідно з даними котирувань, які наводить Українська енергетична біржа, в період з грудня 2020 по січень 2021 року зросла середня ціна на блакитне паливо, про це пише Апостроф.

У УЕБ підкреслили, що вартість підвищилася на 16,4% до 7,5 грн за кубометр.

Більш того, зросли розцінки на блакитне паливо на голландському хабі TTF на 14,6%. Оскільки в Україні запрацював відкритий ринок газу і ціни прив'язані до європейських котирувань, то експерти прогнозують нове підвищення тарифів для побутових споживачів.

Так, у лютому 2021 року вартість газу для простих українців може зрости до 8 грн/кубометр.

Раніше ми розповідали, що нові тарифи на газ розорять українців.

НКРЕКП затвердила розцінки на "блакитне паливо" для регіональних постачальників, які будуть враховуватися вже в січні.

Так, абонплата за газ підвищилася через зростання цін на складові: зарплати співробітників, ремотні роботи, обслуговування систем і так далі. Більш того, тарифи на доставку газу відрізняються в залежності від регіонів.

Нагадавши, Платіжки за газ переглянуть, до українців екстрено звернулися

Як повідомляла Politeka, Тарифи на комуналку розорять українців, озвучені нові ціни

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку вдарять по кишенях українців, хто і коли постраждає