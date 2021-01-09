Что изменится в ближайшее время

Украинцы должны быть готовы к возможному подорожанию цены на газ

Согласно данным котировок, которые приводит Украинская энергетическая биржа, в период с декабря 2020 по январь 2021 года выросла средняя цена на голубое топливо, об этом пишет Апостроф.

В УЭБ подчеркнули, что стоимость повысилась на 16,4% до 7,5 грн за кубометр.

Более того, выросли расценки на голубое топливо на голландском хабе TTF на 14,6%. Поскольку в Украине заработал открытый рынок газа и цены привязаны к европейским котировкам, то эксперты прогнозируют новое повышение тарифов для бытовых потребителей.

Так, в феврале 2021 года стоимость газа для простых украинцев может вырасти до 8 грн/кубометр.

Ранее мы рассказывали, что новые тарифы на газ разорят украинцев.

НКРЭКУ утвердила расценки на "голубое топливо" для региональных поставщиков, которые будут учитываться уже в январе.

Так, абонплата за газ повысилась из-за роста цен на составляющие: зарплаты сотрудников, ремотные работы, обслуживание систем и так далее. Более того, тарифы на доставку газа отличаются в зависимости от регионов.

Напомним, Платежки за газ пересмотрят, к украинцам экстренно обратились

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