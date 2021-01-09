Украинцы должны быть готовы к возможному подорожанию цены на газ
Согласно данным котировок, которые приводит Украинская энергетическая биржа, в период с декабря 2020 по январь 2021 года выросла средняя цена на голубое топливо, об этом пишет Апостроф.
В УЭБ подчеркнули, что стоимость повысилась на 16,4% до 7,5 грн за кубометр.
Более того, выросли расценки на голубое топливо на голландском хабе TTF на 14,6%. Поскольку в Украине заработал открытый рынок газа и цены привязаны к европейским котировкам, то эксперты прогнозируют новое повышение тарифов для бытовых потребителей.
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Так, в феврале 2021 года стоимость газа для простых украинцев может вырасти до 8 грн/кубометр.
Ранее мы рассказывали, что новые тарифы на газ разорят украинцев.
НКРЭКУ утвердила расценки на "голубое топливо" для региональных поставщиков, которые будут учитываться уже в январе.
Так, абонплата за газ повысилась из-за роста цен на составляющие: зарплаты сотрудников, ремотные работы, обслуживание систем и так далее. Более того, тарифы на доставку газа отличаются в зависимости от регионов.
Напомним, Платежки за газ пересмотрят, к украинцам экстренно обратились
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