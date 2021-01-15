Известная актриса Анастасия Шульженко, которая стала популярной после романа с Тарзаном, показала свои умения в спортзале

На кадре звезда видела в воздухе, держась за гимнастические полотна. Девушка выгнулась назад, а голова была внизу. Анастасия хвасталась новым элементом, который удалось ей разучить. Шульженко была в топе и черных штанах, а волосы собрала в хвост, чтобы не мешали. Кадр получился эффектным и увлекательным, ведь фигура у актрисы вызывает восторг. Об этом пишет Politeeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти сотню лайков и написали несколько комментариев:

"Нормальный прогиб!", "люблю твой талант!".

А один из поклонников решил задать вопрос: "Классная вещь? Или так себе".

Шульженко решила ответить на него: "Очень крутая, у меня вызывает поросячий восторг, для девочек самое то)".

Ранее мы сообщали, что актриса Анастасия Шульженко продолжает радовать фанатов в соцсетях.

В коротком видео можно увидеть снимки Анастасии Шульженко, сделанные с помощью фильтра "рисование на песке".

И на одном из кадром любовница Тарзана предстала в прозрачных кружевах и показала, на что позарился скандально известный стриптизер.

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