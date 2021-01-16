Украинцам грозит штраф за обслуживание не на государственном языке

Как передает Politeka.net, 16 января, в Украине вступил в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



Теперь представители сферы услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Кроме того, ценники, инструкции, технические характеристики, маркировка, меню, билеты и тому подобное должны также быть на украинском.

Нарушителям грозит штраф 5100-6800 грн. Штрафовать смогут без решения суда, но не раньше, чем через полтора года.



Языковой омбудсмен Тараса Креминь отметил, что клиент может попросить персонал перейти на другой язык.

"Когда клиент приходит в супермаркет за продуктами, к парикмахеру подстричься или в аптеку за лекарствами, то на пороге его встретит персонал, который должен обратиться на государственном языке. Если клиент захочет общаться на русском, венгерском, румынском – никто этого не запрещает", - пояснил чиновник.

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