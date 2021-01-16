Украинцы все еще могут претендовать на карантинные выплаты от государства

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Сообщается, что правительство выделило средства на завершение выплат единовременной материальной помощи по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам.

Из спецфонда, который был создан в рамках государственного бюджета на 2021 год, направляется 201 миллионов.

Данное постановление было утверждено на заседании Кабинета министров 13 января.

В правительственном постановлении говорится, что средства выделяются Министерству социальной политики для завершения оказания единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Как известно, программу, предусматривающую выплату украинским предпринимателям по 8 тысяч на карантине, утвердили еще в декабре.

Компенсацию за карантин могут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов и Фопы, если, основной КВЭД относится к тем, в отношении которых приняты карантинных мероприятий.

Чтобы получить 8 тысяч, украинцам нужно было подать специальную заявку с 14 до 21 декабря 2020 года на портале "Дія" или через мобильное приложение "Дія".

После подачи заявки система "Дія" автоматически проверит, подпадает работник или ФОП под критерии для выплаты компенсации, и за этими денежными выплатами обратились более 700 тысяч человек.

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