Популярная фитнес-модель Ана Чери показала себя в ванной совсем без одежды
Знойная американская красотка поделилась новым смелым фото в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Чери известна своей любовью к фитнесу и правильному питанию. Красотка тщательно следит за своей фигурой и потому ничуть не стесняется демонстрировать результаты на камеру.
На новом фото модель решила показать, как выглядит совсем без одежды. Так, для снимка она полностью разделась и забралась в ванну. Модель лежит, облокотившись на бортик ванны, тем самым прикрывая свою грудь. А вот ее пятая точка оказалась на видном месте. Чери изящно выгнула спину, делая свою фигуру еще более соблазнительной.
На снимке модель загадочно смотрит куда-то в сторону, делая даже такое смелое фото максимально естественным и непринужденным.
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Поклонники красотки не смогли пройти мимо такого соблазна.
«Так мило», «Ванна и отдых?», «Самая восхитительная и чувственная красотка», «Ты мой герой, детка», «Ты прекрасна», - пишут люди.
Ранее мы сообщали, что на одном из фан-аккаунтов появилось фото из отдыха Аны, которая примерила бело-золотой купальник. Отметим, у Аны несколько братьев, и она была единственной девушкой в семье, которую привыкли баловать.
Напомним, Ана Чери устроила сеанс соблазнения, втиснув свои "пончики" в модный бикини: "Зажигай экзотику".
Как сообщала Politeka, Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч: "Ух и зажгла малышка".
Также Politeka писала, что Ана Чери покрутила "орешком" перед зеркалом в тесных лосинах: "Безупречное движение".