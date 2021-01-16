Популярная фитнес-модель Ана Чери показала себя в ванной совсем без одежды

Знойная американская красотка поделилась новым смелым фото в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Чери известна своей любовью к фитнесу и правильному питанию. Красотка тщательно следит за своей фигурой и потому ничуть не стесняется демонстрировать результаты на камеру.

На новом фото модель решила показать, как выглядит совсем без одежды. Так, для снимка она полностью разделась и забралась в ванну. Модель лежит, облокотившись на бортик ванны, тем самым прикрывая свою грудь. А вот ее пятая точка оказалась на видном месте. Чери изящно выгнула спину, делая свою фигуру еще более соблазнительной.

На снимке модель загадочно смотрит куда-то в сторону, делая даже такое смелое фото максимально естественным и непринужденным.

Поклонники красотки не смогли пройти мимо такого соблазна.

«Так мило», «Ванна и отдых?», «Самая восхитительная и чувственная красотка», «Ты мой герой, детка», «Ты прекрасна», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что на одном из фан-аккаунтов появилось фото из отдыха Аны, которая примерила бело-золотой купальник. Отметим, у Аны несколько братьев, и она была единственной девушкой в семье, которую привыкли баловать.

Напомним, Ана Чери устроила сеанс соблазнения, втиснув свои "пончики" в модный бикини: "Зажигай экзотику".

Как сообщала Politeka, Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч: "Ух и зажгла малышка".

Также Politeka писала, что Ана Чери покрутила "орешком" перед зеркалом в тесных лосинах: "Безупречное движение".