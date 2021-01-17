Доллар продолжит падать по отношению к гривне и в воскресенье, 17 января

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Нацбанка, американская валюта незначительно потеряет в цене. Стоит отметить, что соответствующий курс на все выходные был представлен в пятницу, 15 января.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара упал на 1 копейку и составил 28,05 гривен. Таким образом, он остается выше 28 гривен за доллар, продержавшись ниже этой планки всего один день за прошлую неделю – 14 января (27,97).

В свою очередь, курс евро вырос на 3 копейки и достиг отметки в 34,01 гривны.

Таким образом, можно отметить, что 2021 год для гривны начинается с более-менее стабильного курса. А в ближайшем будущем эксперты прогнозируют дальнейший обвал доллара.

Так, специалисты сообщают, что курс американской валюты в первом квартале 2021 года пробьет психологическую отметку в 28 грн/$ и снизится до 27,6 грн/$.

Банкиры объясняют такой прогноз ситуацией на внешних товарных рынках, в том числе ростом цен на зерно и сталь, и как следствие – увеличением валютной выручки.

Помимо этого, возобновление сотрудничества с МВФ положительно повлияет на тенденцию снижения курса доллара.

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