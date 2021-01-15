Курс валют в Украине 15 января удивит резким скачком доллара и падением евро

Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Нацбанка Украины, перед выходными доллар отыграет позиции, показав рост после длительного падения.

Как известно, последние несколько дней доллар стремительно терял в цене. 14 января курс валют даже преодолел психологическую отметку, опустившись ниже 28 гривен за доллар. Теперь же «зеленые» немного подросли, вновь преодолев этот порог.

Так, 15 января 1 доллар будут продавать за 28,06 гривен, в то время, как днем раньше его можно было купить за 27,97 гривен.

Евро, в свою очередь, потеряет в цене, преодолев свою психологическую отметку. В пятницу 1 евро можно будет купить за 33,98 гривен, в то время как днем раньше европейскую валюту продавали по 34,03 гривны.

Стоит отметить, что за последний месяц поведение доллара радовало украинцев, ведь «зеленые» не показывали резких скачков и вели себя достаточно сдержанно. По прогнозам экономических экспертов, в ближайшее время курс доллара может снизиться до 27,6 гривен за единицу. Это связано с ростом цен на экспортную продукцию, в том числе на зерно и сталь.

Напомним, что доллар обвалится в ближайшее время, украинцев предупредили о новом курсе: "Пробьет психологическую отметку".

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