Курс валют в Україні 14 січня покаже силу національної валюти, гривня обрушить долар і євро до межі

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Американський "вічнозелений" сьогодні обвалиться нижче психологічної позначки. Гривня "відкусить" від нього 7,55 пунктів. До середини минулого дня валюта втратила 7,45 позицій, але гривні цього здалося мало.

Євро також обвалиться, хоча і не так сильно. Гривня позбавить валюту 4,11 пунктів.

Курс валют в Україні на 14 Січня:

100 доларів-2797,05 грн;

100 євро-3403,73 грн.

Дістанеться на цьому тлі й російському рублю. Його гривня змусить опуститися до 0,7808 копійок.

До цього ми повідомляли, що найближчим часом курс валют проб'є психологічну позначку у 28 грн. Очікується, що валюта знизиться до 27,6 за один "вічнозелений".



Однією з причин фахівці називають позитивну співпрацю з МВФ. Вона сприяє зниженню курсу долара.

Також аналітики прогнозують зростання економіки України на 4,0% в 2021 році після очікуваного зниження на 4,8% в 2020 році. Що стосується інфляції, то вона буде помірною на рівні в 6,1%.

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