Курс валют в Украине 14 января покажет силу национальной валюты, гривна обрушит доллар и евро до предела

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Американский "вечнозеленый" сегодня обвалится ниже психологической отметки. Гривна "откусит" от него 7,55 пунктов. К средине прошлого дня валюта потеряла 7,45 позиций, но гривне этого показалось мало.

Евро также обвалится, хотя и не так сильно. Гривна избавит валюту 4,11 пунктов.

Курс валют в Украине на 14 января:

100 долларов – 2797,05 грн;

100 евро – 3403,73 грн.

Достанется на этом фоне и российскому рублю. Его гривна заставит опуститься до 0,7808 копеек.

До этого мы сообщали, что в ближайшее время курс валют пробьет психологическую отметку в 28 грн. Ожидается, что валюта снизится до 27,6 за один "вечнозеленый".



Одной из причин специалисты называют положительное сотрудничество с МВФ. Она способствует снижению курса доллара.

Также аналитики прогнозируют рост экономики Украины на 4,0% в 2021 году после ожидаемого снижения на 4,8% в 2020 году. Что касается инфляции, то она будет умеренной на уровне в 6,1%.

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