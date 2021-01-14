Курс валют в Украине 14 января покажет силу национальной валюты, гривна обрушит доллар и евро до предела
Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.
Американский "вечнозеленый" сегодня обвалится ниже психологической отметки. Гривна "откусит" от него 7,55 пунктов. К средине прошлого дня валюта потеряла 7,45 позиций, но гривне этого показалось мало.
Евро также обвалится, хотя и не так сильно. Гривна избавит валюту 4,11 пунктов.
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Курс валют в Украине на 14 января:
100 долларов – 2797,05 грн;
100 евро – 3403,73 грн.
Достанется на этом фоне и российскому рублю. Его гривна заставит опуститься до 0,7808 копеек.
До этого мы сообщали, что в ближайшее время курс валют пробьет психологическую отметку в 28 грн. Ожидается, что валюта снизится до 27,6 за один "вечнозеленый".
Одной из причин специалисты называют положительное сотрудничество с МВФ. Она способствует снижению курса доллара.
Также аналитики прогнозируют рост экономики Украины на 4,0% в 2021 году после ожидаемого снижения на 4,8% в 2020 году. Что касается инфляции, то она будет умеренной на уровне в 6,1%.
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