Сын Наташи Королевой и Тарзана посвятил песню экс-мужу матери

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал пост с рассказом о создании новой песни. Он признался, что нашел виниловую пластинку «Дельфин и русалка», которая вдохновила его на создание продолжения истории.

«Мама рассказывала что Игорь Николаев придумал эту сказочную Истрию в 1991 году, и для огромного количества людей эта песня стала культовой! Меня очень вдохновила история связанная с этой песней», - рассказал Архип.

По словам парня, он захотел создать свою историю, которую воплотил в жизнь вместе с мамой.

«Спасибо Игорю Николаеву за эту удивительную, красивую сказку о любви которая вдохновляет и восхищает!», - добавил Глушко.

Стоит отметить, что в новой песне поется о том, что дельфин и русалка остались вместе и счастливы. Показательно, что песня была опубликована в день рождения Игоря Николаева. В сети премьера песни вызвала бурю комментариев.

«Да...Наташа умеет поздравлять и удивлять. Шикарный подарок Маэстро!», «Игорь Николаев мог быть твоим отцом», «Уважаемая Наташа, сынуля твой драгоценный просто покорил сердца нашего окружения. Молодец! Удивил! Все изумительно в словах, исполнении, да ещё к дате рождения Маэстро», - пишут пользователи сети.

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