Популярна співачка Наташа Корольова розповіла про хворобу, яка наздогнала її під час екстремальної подорожі

Як передає Politeka.net, довгий час вона провела в Танзанії, де брала участь у зйомках шоу "Плем'я" на архіпелазі Занзібар. У своєму мікроблозі "Instagram" артистка поділилася, які проблеми зіпсували їй життя в екзотичній країні.

"Як вижити в племені і що залишилося за кадром. Запитуйте", - запропонувала Наташа Корольова своїм шанувальникам в одному з сторіз. Один з користувачів попросив розповісти, як незвичний організм відреагував на різку зміну їжі і їжі в Африці. Співачка зізналася, що спочатку їй довелося дуже важко через жахливу якість продуктів в практично диких умовах.

"На 5 день почалося сильне зневоднення, дуже погана прісна вода! Два дні лежала в лежку", - зізналася Наташа Корольова в соціальній мережі.

Зірка додала, що в рамках проекту жила разом з аборигенами в хатині і милася в найближчому струмку, тоді як знімальна команда відпочивала в комфортабельному готелі. Незважаючи на всі тяготи і позбавлення, Наташа Корольова зберегла хороші спогади про Африканський період, адже відкрила для себе багато нового і налагодила відносини зі своїм чоловіком Тарзаном після гучного скандалу зі зрадами.

Спочатку виконавиця приїхала в Танзанію одна, але незабаром Сергій Глушко (справжнє ім'я шоумена) приєднався до неї. Разом пара пережила безліч яскравих моментів, які показали в кліпі на нову пісню Наташі Корольової під назвою "Гори Гори".

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