Популярна співачка Наташа Корольова не на жарт розійшлася під музику

Зірка виклала в сторіз на своїй сторінці в "Instagram" кадри своїх розваг, пише Politeka.net. Наташа Корольова вибралася з дому в в чорній куртці-пуховику з яскраво-помаранчевим коміром і манжетами, яку підв'язала поясом. Образ для прогулянки доповнили градієнтні сонцезахисні окуляри.

Артистка опинилася в прогулянковому автомобілі, за кермо якого посадили дівчинку-підлітка. Судячи з навколишнього оточення, Наташа Корольова прокотилася по базі відпочинку, розташованої на березі річки. Вона почала підспівувати пісні, енергійно пританцьовуючи на пасажирському сидінні. На задньому плані можна помітити молодого чоловіка, схожого на її сина Архипа від Сергія Глушка (Тарзана).

Судячи з наступного ролика, співачка дісталася до місця призначення без проблем. Вона заглянула в косметологічну клініку і поділилася яскравими емоціями:

"Моє улюблене місце в Краснодарі зустрічає такою новорічною зимовою казкою. Ой, як красиво", - сплеснувши руками, захопилася Наталя святковими прикрасами на сходовому майданчику.

Раніше Королева вирішила труснути старовиною і виконати свій хіт «зимові місяці». Вона вбралася в розкішну сукню з глибоким декольте, яке вигідно підкреслило пишні груди, а приспущена бретелька зробили акцент на оголеному плечі артистки.

Нагадаємо, велелюбний Тарзан пристрасно притулився до немолодої актриси за кадром: Наташі Корольової пора переживати.

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