Американская фитнес-модель Ана Чери раздразнила видом в откровенном купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в очень соблазнительном виде. Чери выбрала оригинальный купальник черного цвета, который подчеркнул ее выдающиеся формы. Модель максимально высоко подтянула трусики, обнажив сладкие места. Пышный бюст спортсменки так и норовил выпрыгнуть из тонких клаптиков ткани, которые пытались его удержать.

Чери стояла в отельном номере, выпрямившись и показывая себя во всей красе. Натуральный макияж и распущенные волосы придали ее женственному образу соблазнительности.

«Привет, ребята!», - подписала фото звезда сети.

В комментариях красотке традиционно оставили массу приятных слов.

«Богиня», «Ана Чери, ты такая замечательная, прекрасная, просто неповторимая девушка. Ты моя мечта. Я тебя очень сильно люблю», «Мне сегодня немного грустно, но ты подняла настроение», «Ты такая красивая», «Ты выглядишь потрясающе красиво», «Так горячо», «Чудо-женщина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери покрасовалась в черном нижнем белье и берете. Девушка примеряла на себя образ соблазнительной француженки. Загорелая красотка сделала акцент на своих достоинствах.

Напомним, что Ана Чери сделала зимний день жарким, покрутив сочными булочками: "Самая роскошная".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ана Чери избавилась от одежды и показала, как нежится в ванной: "Самая чувственная".

Также Politeka писала, что Ана Чери устроила сеанс соблазнения, втиснув свои "пончики" в модный бикини: "Зажигай экзотику".