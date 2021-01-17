Американская фитнес-модель Ана Чери раздразнила видом в откровенном купальнике
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в очень соблазнительном виде. Чери выбрала оригинальный купальник черного цвета, который подчеркнул ее выдающиеся формы. Модель максимально высоко подтянула трусики, обнажив сладкие места. Пышный бюст спортсменки так и норовил выпрыгнуть из тонких клаптиков ткани, которые пытались его удержать.
Чери стояла в отельном номере, выпрямившись и показывая себя во всей красе. Натуральный макияж и распущенные волосы придали ее женственному образу соблазнительности.
«Привет, ребята!», - подписала фото звезда сети.
В комментариях красотке традиционно оставили массу приятных слов.
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«Богиня», «Ана Чери, ты такая замечательная, прекрасная, просто неповторимая девушка. Ты моя мечта. Я тебя очень сильно люблю», «Мне сегодня немного грустно, но ты подняла настроение», «Ты такая красивая», «Ты выглядишь потрясающе красиво», «Так горячо», «Чудо-женщина», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ана Чери покрасовалась в черном нижнем белье и берете. Девушка примеряла на себя образ соблазнительной француженки. Загорелая красотка сделала акцент на своих достоинствах.
Напомним, что Ана Чери сделала зимний день жарким, покрутив сочными булочками: "Самая роскошная".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Ана Чери избавилась от одежды и показала, как нежится в ванной: "Самая чувственная".
Также Politeka писала, что Ана Чери устроила сеанс соблазнения, втиснув свои "пончики" в модный бикини: "Зажигай экзотику".