Популярна фітнес-модель Ана Чері продемонструвала вражаючі форми в "зимовому" образі

Відома американська красуня, активно просуває ідеї здорового харчування і занять спортом, поділилася новими фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Модель примудрилася влаштувати гарячу фотосесію навіть посеред зими. На нових знімках вона позує на засніженій галявині. При цьому, одягнена красуня явно не по сезону. Так, Чері демонструє свої форми в сірому спортивному бра і легінсах. Єдиним зимовим елементом її вбрання стала тепла в'язана шапка.

Пікантний наряд з глибоким декольте і обтягуючою тканиною явно не зігрів модель, але дозволив їй похвалитися своєю вражаючою фігурою з різних ракурсів.

Шанувальникам Чері її наряд явно припав до смаку.

"Ти справжнє благословення, ангел", "Давай погойдаємося в снігу разом", "розкішна сніжинка", "Снігова зайка, ти зводиш мене з розуму", "найрозкішніша", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Чері показала себе в спальні.

На фото Ана сиділа на ліжку в топі і шортах. Чері розстебнула верхню частину одягу, хвалячись виглядом пишних "подружок". Красуня посміхалася, а волосся зібрала в вузол.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі.

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