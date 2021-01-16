Популярна фітнес-модель Ана Чері показала себе у ванній зовсім без одягу

Спекотна американська красуня поділилася новим сміливим фото в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Чері відома своєю любов'ю до фітнесу та правильного харчування. Красуня ретельно стежить за своєю фігурою і тому нітрохи не соромиться демонструвати результати на камеру.

На новому фото модель вирішила показати, як виглядає зовсім без одягу. Так, для знімка вона повністю роздяглася і забралася у ванну. Модель лежить, спершись на бортик ванни, тим самим прикриваючи свої груди. А ось її п'ята точка виявилася на видному місці. Чері витончено вигнула спину, роблячи свою фігуру ще більш спокусливою.

На знімку модель загадково дивиться кудись убік, роблячи навіть таке сміливе фото максимально природним і невимушеним.

Шанувальники красуні не змогли пройти повз такої спокуси.

"Так мило", "Ванна і відпочинок?", "Сама чудова і чуттєва красуня", "Ти мій герой, дитинко", "ти прекрасна", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що на одному з фан-акаунтів з'явилося фото з відпочинку Ани, яка приміряла біло-золотий купальник. Відзначимо, у Ани кілька братів, і вона була єдиною дівчиною в родині, яку звикли балувати.

Нагадаємо, Ана Чері влаштувала сеанс спокушання, втиснувши свої "пончики" в модний бікіні: "Запалюй екзотику".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері поплескалася на курорті, приспустивши мокрий топ з плечей: "Ух і запалила Малятко".

Також Politeka писала, що Ана Чері покрутила "горішком" перед дзеркалом в тісних лосинах: "бездоганний рух".