Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", впечатлила формами в крохотном купальнике
Звезда соблазнила красотой на яхте, сообщает Politeka.net. Модель побаловала поклонников, ведь ее изгибы просто идеальны.
Модель позировала в персиковом бикини на прозрачных бретельках, что добавляло образу большой пикантности. Звезда натянула на грудь небольшие лоскутки ткани, которые едва что-то прикрывали, почти сливаясь с цветом кожи.
Плоский живот и тонкая талия с пышными бедрами создавали красивый изгиб, который приковывал взгляд.
Модель уложила волнистые волосы набок и мило улыбнулась в камеру.
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Образ звезды завершили стильные аксессуары.
"Островная жизнь 🧡", - подписала фото Деми.
За девять часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали соблазнительнице массу приятного.
Ранее мы писали, что Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в Англии. В венах модели течет кровь латиноамериканских предков, которая соединилась с британской наследственностью, именно это объясняет ее красоту.
Уже в 12 лет девочка обладала довольно женственными формами, поэтому стала предметом насмешек в школе. Роуз много лет пыталась похудеть, изнуряя себя диетами.
В результате будущая звезда похудела до 38 килограммов, именно тогда родители стали бить тревогу и отправили девочку на приемы к специалисту. Последний помог девушке полюбить себя.
Напомним, Деми Роуз отбросила смущение, устроив прогулку в лаковом платье без белья.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз без белья засветила свою "сладость" в обрезанной футболочке.
Также Politeka сообщала, что Деми Роуз пленила изгибами в прозрачной сеточке, насмотреться невозможно.