Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл, какие ограничительный меры ждут украинцев после завершения докдауна

Подробности он озвучил в интервью "Интерфакс-Украина".

Так, локдаун после 24 января продлевать не будут, а вместо него до 31 марта 2020 года будет действовать адаптивный карантин.

"С 8 по 24 января у нас установлен так называемый карантин зимних каникул. Его ключевая цель – ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил", – сказал глава правительства.

Шмыгаль советует украинцам не надеяться на скорую отмену карантина.

"Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала… Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", – пояснил он.

Отметим, согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 18 января, за минувшие сутки китайский вирус в Украине обнаружили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 163 716 человек, из них 871 196 выздоровели, летальных исходов — 20 869.

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