Мощный антициклон Dragica будет влиять на погоду в Украине
Свежий прогноз погоды на 19 января обнародовала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что из-за действия антициклона осадков почти не ожидается, но в западных областях и в Крыму возможен снег на фоне атмосферного фронта циклона Flaviu.
"Ближайшей ночью ожидается -17-24 градуса, завтра днем -9-15 градусов. А вот в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже почувствуются первые движения грядущего потепления, там в течение дня -4-7 градусов", - продолжила Диденко в своем микроблоге.
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Будет холодно на Крещение также в Киеве: днем до -14 градусов, а ночью столбики опустятся до -19 градусов. Оттепель в столице прогнозируется с 21 января, а на следующий день плюсовая погода охватит почти всю территорию Украины.
Ранее мы рассказывали, что весна в 2021 году разочарует украинцев холодной погодой.
По прогнозу Леонида Горбаня, весна принесет осадки в виде дождя и даже мокрого снега, а о солнечной погоде можно на некоторое время забыть.
Теплые дни наступят лишь в апреле, но это будет не долгосрочным явлением и к середине мая над Украиной будет "висеть" дождливая погода.
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Как сообщала Politeka, Зима добьет украинцев температурными качелями от -30 до + 3, где ожидать погодного удара
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