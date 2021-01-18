Звезда Victoria’s secret, модель Тони Гаррн, которая некоторое время встречалась с Леонардо Ди Каприо, похвасталась роскошной фигуркой на пляже
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 28-летняя блондинка опубликовала весьма откровенный снимок. Модель общалась с поклонниками и поделилась фото, отвечая на чей-то вопрос.
На фото она лежала возле бассейна, наслаждаясь теплым солнцем. Красотка загорала топлес. Из одежды на ней были только оранжевые трусики. Да и они не смогли прикрыть аппетитных форм красотки.
Гаррн лежала на полотенце, облокотив лицо на руки. Модель без стыда засветила свою аккуратную грудь и впечатляющую сочную пятую точку. Особое внимание привлекла гладкая кожа звезды и изгибы ее стройного тела.
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Снимок точно не оставил равнодушным поклонников Гаррн, но они не смогли его прокомментировать, так как в сторис отсутствует такая возможность.
Также звезда Victoria’s secret опубликовала пикантный кадр, на котором она лежала в легком платьице рядом с другой моделью. Через тонкую ткань просвечивался и пробивался бюст звезды. Ее аккуратные плечи и тонкая шея привлекали внимание. Вторая девушка расположилась рядом, держа в руках сигарету.
Напомним, что Тони Гаррн задрала кружевное платье, эффектно выставив ножку: "Настоящая фантастика".
Как сообщала Politeka, Тони Гаррн топлес воссоединилась с природой, кадры впечатляют: «Этот пирсинг…».
Также Politeka писала, что Тони Гаррн в платье с разрезами эффектно продефилировала, засветив главную гордость: «Проверяю, умею ли…».