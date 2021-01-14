Зірка Victoria's secret, відома модель Тоні Гаррн, яка деякий час зустрічалася з актором Леонардо Ді Капріо, вразила яскравим знімком

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 28-річна німецька модель опублікувала серію фото, на яких позувала в абсолютно різних образах. Красуня приміряла ефектні вбрання, а також одягла кільце на губу.

Але особливо яскравим виявився кадр, на якому модель позувала топлес. Красуня скинула весь одяг, залишившись лише в яскравих широких штанях з високою посадкою. Дівчина возз'єдналася з природою, притулившись до каменів, і приховавши, таким чином, бюст. Волосся моделі прикрило її обличчя.

"Не в Марокко, але близько - хто-небудь вгадає, де ми знімали кілька років тому? Мені дуже сподобалася ця поїздка - особливо цей пірсинг губ, на хвилину я подумала, що впораюся з цим по-справжньому", - підписала фото зірка.

У коментарях молодій красуні залишили кілька компліментів.

"Приголомшлива", "Канарські острови посеред вулкана", "чорно-біла картинка-моя улюблена!", "Якби я міг зустріти тебе, я б помер», - пишуть користувачі Мережі.

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