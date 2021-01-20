Известная модель Памела Андерсон показала себя в свежем образе

На кадрах Памела сидела на дереве, позируя в полупрозрачном платье. Андерсон спустила наряд на одном плече, показывая, что белья на ней нет. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя все достоинства фигуры. Кадр получился очень соблазнительным и привлекающим внимание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки и не писали комментарии, ведь звезда выбросила снимок в сторис Инстаграм, но обычно звезде пишут много ярких комплиментов:

"Настоящий спасатель Малибу", "Очаровательная", "Очень красивая", "Все при тебе", "Ох и Памела", "Волшебная", "Андерсон, хорошо отдохнуть тебе. Набраться сил, энергии", "И как перестать это смотреть?", "Ты реально классная", "Только и низ нужно открыть, пластичная", "Ты просто бомба", "Лучшая модель из 90-х, невероятно красивая даже спустя столько лет".

Мы писали, что известная модель и актриса Памела Андерсон показала обнаженный бюст.

Модель позировала, прикрывая бюст руками. Она едва ли не засветила самые интимные части. Блондинка лежала на животе, балуя своей пышной красотой, и радуя своих поклонников. Красивое ожерелье спустилось на шее, и казалось, отличным дополнением к образу.

Напомним, Памела Андерсон воплотила самые смелые фантазии в прозрачном пеньюаре

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