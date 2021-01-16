Модель и звезда Playboy Памела Андерсон поразила фанатов серьезной публикацией

Новый пост появился в личном Instagram-аккаунте звезды.

Так, 53-летняя Памела Андерсон решила завести разговор о здоровом питании и отказе от мяса.

По ее словам, вегетарианство помогает улучшить общее состояние здоровья, и люди могут повысить свою "выносливость" в постели.

"Никто не должен есть мясо, так как мы можем получить все, что нам нужно, от здоровой веганской диеты. Каждый человек, кто становится веганом спасает более 200 животных ежегодного от безудержного насилия", - напомнила звезда Playboy.

Памела Андерсон напоминает, что животноводство - глобальная катастрофа на Земле, а смертельные для человека вирусы передаются от животных к людям.

"Кто угодно кто хочет помочь животным, планете, могут получить бесплатный стартовый набор для веганов. Сострадание всегда сексуально", - резюмировала Памела Андерсон в своем микроблоге.

Чтобы привлечь внимание аудитории к этой проблеме, популярная в 90-ых модель решила прикрепить к публикации свое архивное фото.

Ранее мы рассказывали, что Памела Андерсон не перестает подогревать интерес к своей персоне, несмотря на то, что в 2021 году ей исполнится 54 года.

Так, бывшая звезда журнала Playboy похвасталась новым жарким снимком.

На нем Памела продемонстрировала всю свою красоту и очарование. Она была одета в белое и ярко накрашена, а золотистые кудри распущены. Красотка обкрутила голову прядью волос и застыла в такой позе, смотря куда-то вдаль.

Напомним, Памела Андерсон раскрепостилась на пляже, показав солнцу самые сочные места

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