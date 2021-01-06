Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном образе
На фото красотка показалась в белом купальнике, лежа на животике на пляже. Андерсон подняла голову и дала заглянуть в декольте, сверкая пышным бюстом. Красотка была в песке, а волосы у Памелы оказались мокрыми. Снимок получился очень соблазнительным и зажигающим, ведь модель не стеснялась себя показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь снимок был выброшен в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Чистая красота", "Оглушающая", "Что за каньен, ты все еще скучаешь?", "Это прекрасно", "Ты вернулась в Париж?", "Приезжай в Тбилиси", "Увидеть красоту и умереть", "Я бы хотел пить утренний кофе с тобой", "Ого, я люблю тебя, Памела", "Богиня", "Привет, мисс Андерсон, как ваши дела?", "Вау".
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Сообщалось, что полностью раздетая Памела Андерсон свела с ума сочной фигуркой.
Нестареющая красотка сидела на пляже у кромки океана, мокрая и абсолютно голая. Памела, вся в песке, повернулась к камере спиной, сверкнув соблазнительными изгибами и вычурной татуировкой. Ноги актрисы запутались в рыболовной сети.
"Оставайтесь с нами ... 🙏🐬🐳🦋", - подписала кадр звезда.
Напомним, знойная Памела Андерсон в кружевном белье показала, что такое искушение
Также Politeka писала, что Памела Андерсон легла на животик ради жаркого кадра без белья и "прожгла" взглядом
А еще Politeka сообщала, что Памела Андерсон похвасталась подкачанными формами, пробудив смелые фантазии