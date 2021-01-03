Знаменитая модель и актриса Памела Андерсон покорила роскошным образом в кружевном белье

Звезда продолжает делиться своими архивными снимками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Как известно, в свое время модель прославилась своими пышными формами, которые она не стеснялась демонстрировать на откровенных фото.

Так, на одном из таких фото Андерсон показала себя в свои лучшие годы. На снимке модель позирует сидя с чашкой в руках. При этом, вместо того чтобы наслаждаться напитком, Памела задумчиво смотрит куда-то вдаль.

Пикантности фото прибавляет тот факт, что из одежды на модели можно заметить только полупрозрачный кружевной боди, который так и будоражит воображение своим видом.

Нотку романтичности образу Андерсон добавляют ее волосы с легкой завивкой. При этом, выразительный макияж с выделенными глазами и губами делает внешность модели чувственной и очень соблазнительной.

Нужно отметить, что в наши дни популярность Андерсон явно пошла на спад, ведь за три часа ее снимок набрал мене 9 тысяч лайков в Инстаграме.

До этого мы писали, что Андерсон позировала на фото, прикрывая бюст руками. Она едва ли не засветила самые интимные части. Блондинка лежала на животе, балуя своей пышной красотой, и радуя своих поклонников.

Красивое ожерелье спустилось на шее, и казалось, отличным дополнением к образу.

Напомним, Памела Андерсон легла на животик ради жаркого кадра без белья и "прожгла" взглядом: "Прекрасно".

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон похвасталась подкачанными формами, пробудив смелые фантазии: "Крадущийся тигр".

Также Politeka писала, что 53-летняя Памела Андерсон заставила балдеть от своих форм крупным планом: "Неописуемо прекрасная".