Знаменитая модель и актриса Памела Андерсон покорила роскошным образом в кружевном белье
Звезда продолжает делиться своими архивными снимками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Как известно, в свое время модель прославилась своими пышными формами, которые она не стеснялась демонстрировать на откровенных фото.
Так, на одном из таких фото Андерсон показала себя в свои лучшие годы. На снимке модель позирует сидя с чашкой в руках. При этом, вместо того чтобы наслаждаться напитком, Памела задумчиво смотрит куда-то вдаль.
Пикантности фото прибавляет тот факт, что из одежды на модели можно заметить только полупрозрачный кружевной боди, который так и будоражит воображение своим видом.
Нотку романтичности образу Андерсон добавляют ее волосы с легкой завивкой. При этом, выразительный макияж с выделенными глазами и губами делает внешность модели чувственной и очень соблазнительной.
Сердце мужа Наташи Королевой Тарзана разрывается после невосполнимой утраты: "Слезы душат, не хочется верить"
Страстный Олег Винник публично прижался к тайной жене, кадры идиллии: «Я люблю!»
50-летняя Ирина Билык обратилась к украинцам, огорошив видом в розовой шубке: "Не сдерживай..."
Ушел из жизни легендарный актер, сыгравший "Человека-амфибию": им восхищались миллионы, детали
Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне..."
Нужно отметить, что в наши дни популярность Андерсон явно пошла на спад, ведь за три часа ее снимок набрал мене 9 тысяч лайков в Инстаграме.
До этого мы писали, что Андерсон позировала на фото, прикрывая бюст руками. Она едва ли не засветила самые интимные части. Блондинка лежала на животе, балуя своей пышной красотой, и радуя своих поклонников.
Красивое ожерелье спустилось на шее, и казалось, отличным дополнением к образу.
Напомним, Памела Андерсон легла на животик ради жаркого кадра без белья и "прожгла" взглядом: "Прекрасно".
Как сообщала Politeka, Памела Андерсон похвасталась подкачанными формами, пробудив смелые фантазии: "Крадущийся тигр".
Также Politeka писала, что 53-летняя Памела Андерсон заставила балдеть от своих форм крупным планом: "Неописуемо прекрасная".