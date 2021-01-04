Полностью раздетая Памела Андерсон свела с ума сочной фигуркой

Как передает Politeka.net, 53-летняя актриса и модель опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в умопомрачительном виде.

Нестареющая красотка сидела на пляже у кромки океана, мокрая и абсолютно голая. Памела, вся в песке, повернулась к камере спиной, сверкнув соблазнительными изгибами и вычурной татуировкой. Ноги актрисы запутались в рыболовной сети - так и хочется сказать: "Хороший улов!"

"Оставайтесь с нами ... 🙏🐬🐳🦋", - подписала кадр звезда.

Стоит отметить, Андерсон прославилась не только своей ролью в культовом сериале 90-х "Спасатели Малибу", но еще и серией пикантных снимков. Модель активно сотрудничала с журналами для взрослых.

В 1989-м Памела впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем снималась обнаженной также для телеканала Playboy TV.

Ко всему прочему актрисе добавил славы громкий скандал в 1995 году, когда в Интернет попала видеозапись сексуального характера с ее участием. На кадрах она была вместе с тогдашним супругом рок-звездой Томми Ли.

Разумеется, Андерсон известна не одними интимными приключениями. Звезда вложила много средств в охрану окружающей природы. В частности, в 2015 году она вступила в совет директоров Общества охраны морской фауны.

Ранее мы сообщали, томная Памела вскружила голову безупречными формами в кружевном топе. Блондинка позировала с чашкой в руке, прикрыв бюст руками, иначе прозрачная ткань выдала б ее «запретный плод».

Напомним, Памела Андерсон легла на животик ради жаркого кадра без белья и "прожгла" взглядом: "Прекрасно".

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон похвасталась подкачанными формами, пробудив смелые фантазии: "Крадущийся тигр".

Также Politeka писала, что 53-летняя Памела Андерсон заставила балдеть от своих форм крупным планом: "Неописуемо прекрасная".